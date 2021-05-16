Не менее шести человек пострадали из-за сильного ветра с грозой в Москве.

По данным «Интерфакс», трое госпитализированы. Порывы ветра достигали 19 м/с, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Упавшие из-за ветра деревья на несколько часов блокировали движение трамваев на западе и севере столицы. По оценкам Гидрометцентра, погода в городе остается потенциально опасной из-за ветра. Такая ситуация сохранится до вечера.