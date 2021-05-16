Две школьницы Пермском крае устроили пожар на ферме ради ролика для социальных сетей

По оценке полиции, они спалили имущество на 150 тыс. руб. Виновных нашли после разговора с местными жителями. Со школьницами провели разъяснительную беседу. Кроме того, на родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Теперь комиссия по делам несовершеннолетних должна решить вопрос, ставить ли детей на профилактический учет.