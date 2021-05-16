Чехия ждет разъяснений от Москвы по работе своего посольства в России

Это связано с тем, что республика была включена в российский список недружественных стран. Посол Витезслав Пивонька в то же время не может пока сказать, как будет работать дипмиссия в России, пишет интернет-издание irozhlas.cz. Посольство, по словам его главы, до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате только 19 местных служащих. Указ о создании списка недружественных стран президент Владимир Путин подписал в конце прошлого месяца. Среди прочего документ ограничивает прием на работу россиян в посольствах таких государств.