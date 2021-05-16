Израильская армия нанесла удары по домам и офисам высокопоставленных функционеров группировки ХАМАС

О пострадавших или погибших пока не сообщается. В свою очередь боевики из Сектора Газа минувшей ночью вновь обстреляли израильскую территорию. Они выпустили более полусотни ракет. С начала обстрелов в начале недели, палестинские группировки выпустили по Израилю почти 3 тысячи ракет. Большая часть из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Около 400 упали на территории анклава, не перелетев границу. По последним данным, в результате взаимных ракетных ударов с израильской стороны погибли не менее 10 человек, в том числе двое детей, с палестинской — около 150, включая 40 детей.