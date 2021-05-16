До 90 тонн нефтепродуктов, по уточненным данным, вылилось в результате аварии на месторождении в Ненецком округе

До этого объемы вылившейся жидкости оценивали в разы меньше – 6-7 тонн. Большая часть растеклась по поверхности у места происшествия, примерно 9 тонн попало в реку Колву, рассказали в администрации города Усинска Республики Коми. На месте происшествия работают специалисты, заверили в руководстве региона. Между тем местные экологи, как передает телеканал «Дождь», утверждают, что загрязнена вода не только в Колве, но и более крупных реках, таких как Печора. От этого пострадали местные жители. Кроме того, в таких условиях нельзя заниматься рыболовством.
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