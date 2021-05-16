День памяти жертв СПИДа отмечается сегодня по всему миру

В том числе в России, где, по мнению экспертов, уже давно речь идет об эпидемии ВИЧ.

Жизни более 35 миллионов человек унесла инфекция всего за несколько десятилетий. Их памяти посвящено каждое третье воскресенье мая. В этот день традиционно медики, активисты, общественные деятели проводят общественную кампанию, призванную в очередной раз обратить внимание на проблему. Благотворительные фонды организуют дополнительные сборы для нуждающихся в помощи. Во многих российских городах проводят лекции, конференции и семинары, посвященные теме, а все желающие могут пройти бесплатное анонимное тестирование. СПИД — одна из основных проблем глобального общественного здравоохранения. В России первые случаи этого заболевания зафиксировали в 1987 году, а сейчас зарегистрировано более миллиона диагнозов. Эксперты считают, что заразившихся еще больше, и можно говорить об эпидемии в стране. Они также подчеркивают, что ВИЧ-инфекция давно вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Медики обращают внимания, что из-за другой эпидемии – коронавируса – в России ухудшилась ситуация с профилактикой и лечением ВИЧ.

Официальным международным символом солидарности в борьбе со СПИДом считается приколотая к одежде красная ленточка