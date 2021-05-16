В Сирии стартует предвыборная кампания кандидатов на пост президента

Она продлится до 24 мая. В ней смогут участвовать три зарегистрированных в начале месяца кандидата, включая президента арабской республики Башара Асада. Он и является главным фаворитом. Асад возглавляет страну уже более 20 лет. По Конституции он может баллотироваться в последний раз. При этом срок президентских полномочий составляет 7 лет.