Сегодня пройдет акция солидарности «С Израилем против террора»

Акция солидарности «С Израилем против террора» пройдёт сегодня в Мемориальной синагоге Российского еврейского конгресса.

Одним из участников станет главный раввин России Берл Лазар.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сказал «Эху», что во время мероприятия будут принимать пожертвования на строительство бомбоубежища для одной из школ-интернатов.

Каннер добавил, что не ожидает большого количества посетителей в связи с тем, что вечером начнётся большой еврейский праздник Шавуот