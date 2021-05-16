Совет безопасности ООН проведёт сегодня экстренное заседание для обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал «Эху», что Россия принимает активное участие в обсуждении этой ситуации.

Ранее Климов также говорил, что решение конфликта между Израилем и Палестиной может быть достигнуто только политико-дипломатическим путём