Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ударами

После полуночи палестинские радикалы выпустили по городам в центральной и южной части Израиля 55 ракет. В ответ израильские военные сбросили не менее 100 бомб на подземные структуры и бункеры ХАМАС в центральной и северной части сектора Газа. Об этом сообщает израильское государственное радио «Кан» со ссылкой на представителей военных. В числе атакованных оказались дома главы политического бюро ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара и его брата, а также других высокопоставленных лидеров движения. Где они сами находились в этот момент неизвестно.

Информации о пострадавших в Израиле в результате ночных атак не поступало. Палестинские медики сообщили о четырех погибших и 25 раненых.