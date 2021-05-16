В Москве открылась выставка фотографа и журналиста Юрия Роста под названием «Люди»

Экспозиция также получила название «на заборе», поскольку размещается под открытым небом, в буквальном смысле на ограде храма Троицы Живоначальной в Хохловском переулке. На выставке можно увидеть исторические снимки многих известных людей и прочитать тексты автора, рассказал «Эху» настоятель храма Алексей Уминский.

По словам Алексея Уминского, выставка будет продолжаться, пока к ней будет интерес. Потом экспозиция может смениться. Уже сегодня фотографии можно увидеть у Храма Троицы. А завтра в 13 часов состоится встреча с Юрием Ростом.

