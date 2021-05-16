В Индию доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Об этом сообщил посол России в этой стране Николай Кудашев, передает ТАСС. Он также отметил, что российская гуманитарная помощь, доставленная в апреле, уже успешно используется. Индия в прошлом месяце одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V». Российская вакцина стала третьей разрешенной в стране.

По данным индийского Минздрава, с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 24 миллионов человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 31 тысячи, скончались около 4 тысяч заболевших.