Пять человек пострадали в результате стрельбы на севере Нью-Йорка

По данным телеканала NBC, инцидент произошел в 21:00 по местному времени (04:00 мск) в Бронксе. Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, остальные четверо самостоятельно добрались в близлежащую больницу.

Точных данных об их состоянии пока нет, однако предполагается, что их жизни ничего не угрожает, передает NBC.