В Сирии начинается предвыборная кампания кандидатов на пост президента

Она продлится немногим более недели.

Из более чем 50 претендентов на пост президента Сирии, которые подали документы на регистрацию, остались лишь трое. Главным фаворитом считается действующий сирийский лидер Башар Асад, который возглавляет страну более 20 лет. По действующей в стране Конституции он в последний раз может баллотироваться на выборах. При этом срок полномочий составляет 7 лет.

Два других кандидата формально не связаны с Асадом и правящей партией «Баас». В то же время Абдалла Абдалла до прошлого года являлся министром по делам парламента, а Махмуд Мараи представляет разрешенную сирийскими властями оппозицию и никак не связан с противниками Асада, которые ведут против правительственных сил вооруженную борьбу.

Многие эксперты убеждены, что Асад вновь с легкостью переизберется на очередной срок. При этом западные страны, в том числе США, а также Турция не считают предстоящие выборы легитимными. Россия, в свою очередь, намерена направить в Сирию своих наблюдателей. Само голосование намечено на 26 мая.

В Сирии уже более 10 лет идет гражданская война между подконтрольными Башару Асаду силами и вооруженной оппозицией. Она также не признает выборы, считая, что в соответствии с резолюцией ООН перед голосованием должна быть принята новая Конституция.