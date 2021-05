Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

В ходе ударов по целям движения ХАМАС в секторе Газа израильские военные атаковали дом Йехьи Синвара, который с 2017 года возглавляет политическое и военное крыло ХАМАС в секторе, сообщили подконтрольные движению СМИ.

О его судьбе не сообщается.

Палестинское движение ХАМАС в ночь на воскресенье предприняло обстрел Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.

«ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным района Израиля. Мужчины, женщины, дети и пожилые люди в настоящее время

находятся в убежищах», — говорится в сообщении армии в твиттере.

Как сообщает издание The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол» над

южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности В ответ на пуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе

Газа.

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье «наносят очередную серию массированных ударов по сектору Газа», передаЈт

The Times of Israel.

Газета, ссылаясь на данные палестинских СМИ, сообщает, что «в последние часы по сектору было нанесено более 100

ударов.

Палестинские медики сообщили, в результате ударов в ночь на воскресенье погибли четыре человека, 25 получили ранения. По их данным,

всего с начала обострения ситуации в понедельник в Газе погибли не менее 149 человек, в том числе 41 ребенок. Израиль сообщил о 10 погибших, в

том числе двух детях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что никаких переговоров о прекращении огня не ведется. Перевод РБК

Ранее Нетаньяху говорил, что ХАМАС заплатит высокую цену.