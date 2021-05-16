В Москве открылась выставка фотографа и журналиста Юрия Роста. Проект «Люди» включает исторические снимки и тексты. Это повесть о людях известных и неизвестных, о тех, кто, по словам самого автора, не испортил историю. Экспозиция также получила название «на заборе», поскольку она размещается под открытым небом, в буквальном смысле на ограде храма Троицы Живоначальной в Хохловском переулке, настоятелем которого является Алексей Уминский. Об этом «Эху» рассказал Юрий Рост.

По словам Юрия Роста, выставка продлится столько, сколько к ней будет интерес. Потом экспозиция может смениться. Уже сегодня фотографии можно увидеть у Храма Троицы в Хохлах. А завтра в 13 часов состоится встреча с автором.