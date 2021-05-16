Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщается на сайте МИД Китая. Пекин полагает, что выход из конфликта способна обеспечить концепция двух государств для двух народов. Это подразумевает создание государства Палестина наряду с государством Израилем между Иорданом и Средиземным морем. В связи с этим, по мнению китайского министра, Совет Безопасности ООН должен призвать Палестину и Израиль как можно скорее возобновить мирные переговоры на основе этой формулы, сообщили в МИД КНР.