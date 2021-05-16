Некоторые районы Газы остались без света после израильских авиаударов. По данным агентства WAFA, в городе упало около 20 ракет. Они разрушили несколько зданий и обесточили северный район Римал. Погибли по меньшей мере два человека.

Associated Press со ссылкой на Электрическую компанию Израиля сообщило, что высоковольтные линии, снабжающие сектор Газа, были повреждены ракетным обстрелом палестинских военных. По данным агентства, на единственной электростанции в центральной части анклава наблюдается нехватка топлива, поэтому в секторе часто происходят отключения электричества примерно на восемь часов. В последнее время периоды отключения увеличились до 12-15 часов в день.

Этой ночью ХАМАС после двухчасового перерыва запустил ракеты в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив. В свою очередь самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли очередную серию ударов по сектору Газа.

Ситуацию в Израиле и секторе Газа, где почти неделю не прекращаются взаимные обстрелы, обсудит сегодня Совет Безопасности ООН.

Мировое сообщество всерьез обеспокоено самым серьезным за несколько лет обострением арабо-израильского конфликта и рекордными по масштабам ракетными обстрелами. В секторе Газа, контролируемом радикальным исламистским движением ХАМАС, более сотни погибших, в том числе дети, жертвы есть и со стороны Израиля. Поводом для массированного обмена ударами стало судебное решение о выселении нескольких арабских семей из квартала в Восточном Иерусалиме. Оно спровоцировало протесты и массовые демонстрации, в городах со смешанным населением начались беспорядки и стычки между живущими в Израиле арабами и еврейским населением. Арестованы сотни человек. За время конфликта ХАМАС выпустил по Израилю тысячи ракет, Израиль объявил о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа.

Власти Израиля и лидеры ХАМАС заявили о готовности продолжать атаку, пока другая сторона не прекратит обстрелы.