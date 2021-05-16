Азербайджан, как ожидается, проведет сегодня масштабные военные учения. Это происходит на фоне обострения взаимоотношений Баку и Еревана.

В отработке навыков по нейтрализации террористов, как отмечает азербайджанское министерство обороны, примут участие около 15 тысяч военнослужащих, порядка 300 танков и другой бронетехники, а также более 400 ракетно-артиллерийских установок и 50 единиц военной авиации.

В свою очередь исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Азербайджан таким образом пытается спровоцировать локальную стычку и создать повод для масштабного конфликта.

Отношения двух стран обострились несколько дней назад, когда азербайджанские военные, по утверждениям Армении, пересекли границу страны. Никол Пашинян назвал случившееся посягательством на суверенитет страны. Азербайджан в свою очередь эту реакцию посчитал неадекватной.

Армения уже обратилась с просьбой оказать военную помощь к России, кроме того Ереван направил обращение в ОДКБ.