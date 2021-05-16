Совет Безопасности ООН обсудит сегодня эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Как передает ТАСС, заседание пройдет в открытом формате. На нем выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд. Встреча СБ ООН по вопросу деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта станет уже третьей на этой неделе. Ранее из-за позиции США на двух закрытых экстренных заседаниях не удалось согласовать общее заявление с призывом к деэскалации. Как стало известно ТАСС, Вашингтон настаивал на том, чтобы в документе осуждались действия радикального палестинского движения ХАМАС.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сказал в эфире «Эха», что международная реакция на палестино-израильский конфликт призывает прекратить военные действия.

Бен Цви добавил, что ответный огонь очень разборчивый: стреляют в те цели, откуда ведётся запуск ракет.