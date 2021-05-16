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Эксклюзив Эха 06:34, 16 мая 2021

Столичная полиция продолжает преследование журналистов, освещавших акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля

Столичная полиция продолжает преследование журналистов, освещавших акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля. На этот раз в отделение вызвали еще одного сотрудника Эха Москвы – Андрея Шашкова. Он работал на мероприятии в качестве корреспондента.

Ранее в полицию вызывали другого корреспондента «Эха» Олега Овчаренко, а также несколько сотрудников других СМИ. От них требовали подтверждения, что они присутствовали на несогласованной акции именно как журналисты. 

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев говорит, что полиция может вызывать на допрос участников протестных акций в порядке административного производства.

Валеев напомнил, что срок давности по административному производству составляет месяц, а с момента акции 21 апреля он еще не прошел



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