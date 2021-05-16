Вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в индийской город Хайдарабад. Об этом сообщил посол России в Индии Николай Кудашев. Он отметил, что Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в области медицинских исследований, в том числе в отношении новых штаммов COVID-19. Пол его словам, российская гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце, уже успешно используется. Первая партия российского препарата была доставлена в Индию 1 мая. «Спутник V» стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории этой страны.