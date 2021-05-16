Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 52 мини-спутников. Они предназначены для глобальной сети интернет-покрытия системы

Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX. Это уже 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников за два года в рамках проекта. С учетом нынешних орбитальная группировка состоит уже из 1675 космических аппаратов. Запуск был осуществлен этой ночью из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Спустя несколько минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантическом океане.