Российские депутаты рассмотрят законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Такую дату назвали в комитете Госдумы по международным делам.

Владимир Путин внес документ в Госдуму 11 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства неоднократно говорил о выходе страны из соглашения после того, как это сделали США. В Совете Госдумы сообщили, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании, 19 мая.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга. США вышли из соглашения в конце ноября прошлого года, в январе нынешнего года процедуры по выходу из договора начала Россия.