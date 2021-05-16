В Москве пройдет акция солидарности «С Израилем против террора». Она состоится сегодня в Мемориальной синагоге на Поклонной горе. Об этом сообщил «Эху» президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. На благотворительном мероприятии пройдет сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате у границы с сектором Газа.
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