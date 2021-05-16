Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен авиаударом, нанесенном израильскими военными по сектору Газа. В результате атаки было разрушено высотное здание в городе Газа, где расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры, передает Associated Press со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. По его словам, Антониу Гутерриш напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой.

Накануне израильские ВВС разрушили высотное здание в Газе, заявив, что его использовала военная разведка группировки ХАМАС. В этой же высотке находились офисы некоторых СМИ, в том числе Associated Press и телеканала Al Jazeera. Армия обороны Израиля сообщила, что перед ударом предупредила находившихся в здании об атаке, чтобы они успели покинуть высотку.