Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен авиаударом, нанесенном израильскими военными по сектору Газа. В результате атаки было разрушено высотное здание в городе Газа, где расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры, передает Associated Press со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. По его словам, Антониу Гутерриш напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой.
Накануне израильские ВВС разрушили высотное здание в Газе, заявив, что его использовала военная разведка группировки ХАМАС. В этой же высотке находились офисы некоторых СМИ, в том числе Associated Press и телеканала Al Jazeera. Армия обороны Израиля сообщила, что перед ударом предупредила находившихся в здании об атаке, чтобы они успели покинуть высотку.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен авиаударом, нанесенном израильскими военными по сектору Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен авиаударом, нанесенном израильскими военными по сектору Газа. В результате атаки было разрушено высотное здание в городе Газа, где расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры, передает Associated Press со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. По его словам, Антониу Гутерриш напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой.