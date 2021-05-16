Сербский певец и композитор Джордже Марьянович скончался на 90-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает газета «Блиц». Президент Сербии Александар Вучич направил семье артиста телеграмму с соболезнованиями.

В СССР о Марьяновиче впервые заговорили в начале 1960-х после выхода картины «Любовь и мода», где он исполнил свою популярную песню «Маленькая девушка». Первые гастроли Марьяновича в Советском Союзе состоялись в 1963-м. Он исполнял произведения Никиты Богословского, Яна Френкеля, Эдуарда Колмановского и многих других авторов. В августе 1990-го президент Михаил Горбачев наградил сербского исполнителя орденом Дружбы народов.