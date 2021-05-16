Черногория со следующей недели откроет границы для туристов, в том числе из России. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич. В апреле власти страны сообщили, что российские туристы смогут посещать Черногорию без обязательной сдачи теста на коронавирус, однако тогда не уточнялось, с какой даты начнет действовать новый порядок. Кроме того, на этой неделе Минздрав Черногории объявил о намерении бесплатно делать ПЦР-тесты туристам, чьи страны этого требуют по возвращении. Также власти страны предоставили бесплатное лечение путешественникам, заболевшим COVID-19. В конце марта власти Черногории открыли границы для туристов из России при наличии вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.
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