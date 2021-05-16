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04:07, 16 мая 2021

Девять полицейских пострадали на акции в поддержку Палестины в Лондоне

Девять полицейских пострадали на акции в поддержку Палестины в Лондоне. Стычка произошла возле израильского посольства в Кенсингтоне. По данным Скотленд Ярда, митингующие бросали в полицейских файеры. Девять человек задержали по подозрению в беспорядках с применением насилия, еще четырех — по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем. При этом подчеркивается, что в целом субботние акции протеста, участники которых прошли маршем по центру британской столицы, носили мирный характер.


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