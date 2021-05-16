Весь город Газа остался без электричества после обстрела со стороны Израиля. Несколько человек погибли, есть раненые. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора медицинского центра. По информации министерства здравоохранения анклава, множество людей еще находятся под завалами домов. Израильские военные начали наносить авиаудары по Сектору Газа после возобновления ракетных обстрелов с палестинской территории по израильским городам.