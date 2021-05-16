Весь город Газа остался без электричества после обстрела со стороны Израиля. Несколько человек погибли, есть раненые. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора медицинского центра. По информации министерства здравоохранения анклава, множество людей еще находятся под завалами домов. Израильские военные начали наносить авиаудары по Сектору Газа после возобновления ракетных обстрелов с палестинской территории по израильским городам.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…