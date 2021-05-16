Чехия ожидает разъяснений от России по поводу работы посольства после включения в список недружественных государств

Чехия ожидает разъяснений от российской стороны по поводу работы посольства после включения Республики в список недружественных государств. Об этом, как передает ТАСС, сообщил посол Витезслав Пивонька. По его словам, согласно решению российских властей, чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на работу россиян, оставив в штате лишь 19 местных служащих. Ранее МИД Чехии заявил, что Россия своим решением включить республику в список недружественных государств сделала «дальнейший шаг к эскалации» отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.
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