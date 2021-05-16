Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink и двумя спутниками других компаний. Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 01:56 мск. Предыдущий запуск SpaceX с партией спутников Starlink был осуществлен в конце прошлой недели.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при семи запусках. SpaceX намерена в очередной раз вернуть ее на Землю.