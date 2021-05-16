Акция в поддержку Палестины проходит в Нью-Йорке. В районе Бруклин собралось порядка 500 человек, многие пришли с флагами, транспарантами и плакатами с призывами «Прекратите израильскую оккупацию», сообщает ТАСС. Собравшиеся скандируют: «Свободу Палестине». Некоторые демонстранты забираются на крыши автомобилей. В целом обстановка спокойная, сотрудников полиции немного, они предпринимают дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Демонстрации в поддержку Палестины на этой неделе проходят в Нью-Йорке почти ежедневно и собирают сотни человек. Из-за массовых шествий полиции во вторник пришлось на некоторое время перекрывать несколько улиц на Манхэттене, после чего участники акции полностью заняли одну из главных площадей города — Таймс-сквер.