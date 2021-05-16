В Москве сегодня пройдет акция солидарности с народом Израиля. Она начнется в полдень в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов.

Среди участников — инициатор акции, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, посол Израиля в России Александр Бен-Цви, раввины, дипломаты, руководители еврейских организаций, деятели культуры, меценаты и общественные деятели. В ходе мероприятия состоится сбор средств на строительство дополнительных бомбоубежищ в одной из школ неподалеку от границы с сектором Газа.