ХАМАС возобновил обстрелы Израиля после двухчасового перерыва. Мощные ракетные удары нанесены по Тель-Авиву и его окрестностям, а также в направлении города Ашдод, сообщается на сайте боевого крыла палестинского движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Отмечается, что это стало ответом на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей.

По сведениям Армии Израиля, ХАМАС атакует центральную и южную части страны. Израильские военные также сообщили, что самолеты Военно-воздушных сил страны нанесли очередную серию ударов по сектору Газа.

В субботу Израиль нанес удары по дому замглавы политбюро ХАМАС в секторе Газа, дому командующего батальоном движения «Аль-Фаркаин», а также по высотному зданию, которое использовала военная разведка ХАМАС и где находились офисы некоторых СМИ.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – порядка 150.