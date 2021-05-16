Президент США Джо Байден обсудил палестино-израильский конфликт с руководством обеих стран. В беседе с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху глава Белого дома «подтвердил свою поддержку права Израиля защищаться в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других террористических группировок» из сектора Газа. Американский лидер осудил «беспорядочные атаки» на населенные пункты «по всему Израилю», а также выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов, сообщила пресс-служба Белого дома. Нетаньяху в свою очередь отметил, что Израиль «делает все возможное, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту». В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом Байден заявил о приверженности США урегулированию конфликта дипломатическим путем и подчеркнул, что ХАМАС «должно прекратить ракетные обстрелы Израиля». Кроме того, он напомнил о недавнем решении США возобновить оказание помощи палестинскому народу, в том числе экономическую и гуманитарную.

Отмечу, что это был первый телефонный разговор Байдена с Аббасом с момента вступления в должность президента США.