Более 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остались без электричества. Причиной стали гроза и сильный ветер. Об этом говорится на сайте Минэнерго. Сейчас для восстановления электроэнергии привлечены около 380 человек и свыше 170 единиц техники.