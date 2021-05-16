Партия «Зеленые» выбрала нового председателя. Им стал глава организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. По его словам, «Зеленые» планируют участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и региональные органы власти. На следующем съезде партии будут представлены и утверждены все кандидаты в депутаты, сказал Нагибин агентству ТАСС. Он отметил, что сейчас партия должна подготовить и реализовать понятные людям и полезные обществу проекты на региональном, муниципальном и районом уровнях. Речь идет о борьбе с незаконными мусорными свалками, вырубкой парков и лесов, загрязнением водоемов и других проблемах.
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