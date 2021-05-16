Евросоюз потребовал от России пересмотреть решение о списке недружественных стран. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, это необходимо, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся под напряжением. Он назвал необоснованными обвинения России в адрес Чехии и США. По его словам, указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Как отметил Боррель, Евросоюз продолжит согласовывать позицию по этой теме со своими партнерами.

Решение включить Чехию и США в список недружественных стран российские власти приняли в ответ на действия обоих государств, предпринятых в апреле. Вашингтон ввел новый пакет санкций против Москвы, включающий высылку российский дипломатов, Чехия объявила российских дипломатов персонами нон грата на фоне расследования взрывов на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.