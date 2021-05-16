Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан намерен покинуть свой пост по окончании сезона

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан намерен покинуть свой пост по окончании текущего сезона. Он уже проинформировал об этом игроков команды. Об этом сообщил в Twitter портал Goal. Ранее об этом также сообщал испанский телеканал Telemadrid. Отмечалось, что причиной ухода cтала моральная и физическая усталость.

48-летний специалист был назначен тренером «королевского» клуба в марте 2019 года, ранее он уже тренировал мадридскую команду с 2016 по 2018-й. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей. Зидан стал первым тренером в истории главного еврокубка, выиграв Лигу чемпионов три раза подряд. Помимо этого Зидан выиграл с «Реалом» два Суперкубка Европы, два Суперкубка Испании и дважды клубный чемпионат мира.