Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке пиломатериалов в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Огнем уничтожены 16 надворных построек в садовом товариществе, два гаражных бокса и пилорама, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области. Тушение осложнялось плотной застройкой и быстрым распространением огня. Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.