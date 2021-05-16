Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке пиломатериалов в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Огнем уничтожены 16 надворных построек в садовом товариществе, два гаражных бокса и пилорама, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области. Тушение осложнялось плотной застройкой и быстрым распространением огня. Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.
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