Крупный пожар произошел в подмосковном поселке Горки Ленинские. Там горит двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, первоначальная площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров, позже она выросла до 5 тысяч. В результате горящий склад рухнул. Была угроза перехода огня на еще один рядом расположенный металлический ангар и фуры, позже она была снята. Сейчас огонь локализован на площади 2 тысячи кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвуют около 80 человек и 24 единицы техники.
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