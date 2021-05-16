Израиль нанес удар по дому командующего батальоном ХАМАС «Аль-Фаркаин» Халеда Манамары в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии. Ранее издание The Israel Times сообщило, что военно-воздушные силы страны нанесли удар и разрушили дом замглавы политбюро палестинского движения Халиля аль-Хайи. По данным Армии обороны Израиля, это здание использовалось как «террористическая инфраструктура». Кроме того, накануне израильские ракеты разрушили 11-этажное здание «Аль-Джаля» в Газе, которое использовала военная разведка ХАМАС. Там также располагались офисы ряда мировых СМИ, в том числе агентство Associated Press. За несколько часов до атаки израильские военные предупредили людей внутри здания об угрозе.