Палестинские радикалы из сектора Газа начали новый массированный ракетный обстрел Тель-Авива. В городе звучат сирены ПВО, в небе слышны многочисленные разрывы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Армейская пресс-служба сообщает, что сигналы ПВО звучат в районе так называемого Большого Тель-Авива — города и его пригородов.

Минувшим вечером движение ХАМАС объявило о приостановке обстрелов на два часа – с 10 вчера до полуночи.