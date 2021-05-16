По мере приближения курортного сезона в ряде стран начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Европейцы теперь смогут отправится в Италию с меньшими препятствиями. С сегодняшнего дня гражданам стран ЕС, а также Великобритании и Израиля не нужно будет по прилету уходить на карантин. Кроме того, тестировать на КОВИД будут не только в аэропортах Милана и Рима, но также в Венеции и Вероне. Вместе с тем, ограничения на въезд из Бразилии, Индии, Шри-Ланки и Бангладеш сохраняются. В Греции тоже отменили карантин. При этом рассматривают сертификаты о прививках не только признанными в ЕС вакцинами, но и Спутником-V. Однако запросто поехать на Пеллопонес россиянам будет непросто, поскольку пока в расписании только два рейса в неделю, однако в мае квоту обещали отменить. Считать безопасными граждан, привившихся Спутником-V и китайскими вакцинами, готовы и в Чехии.

Коронавирусом в мире заболело более 160 миллионов человек. Почти три миллиона четыреста тысяч скончались.