Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к гражданам

Как ожидается, он озвучит свою позицию по ситуации с Россией.

Пресс-секретарь главы государства, анонсируя выступление президента, заметил, что среди прочего Милош Земан затронет тему высылки российских дипломатов и информацию о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице.

Ранее глава Чехии уже говорил, что не видит оснований для однозначного утверждения, что к взрыву причастны российские спецслужбы. Это заявление в Правительстве восприняли крайне категорично и даже подняли вопрос о признании этого изменой.

Напомню, отношения двух стран обострились после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российское ГРУ причастно к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Прага выслала из своей страны 18 российских дипломатов. Москва обвинения отрицает, а на высылку ответила объявлением персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Ранее российское правительство создало список недружественных стран. В нем оказались только Чехия и США.