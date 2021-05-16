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00:03, 16 мая 2021

Совет безопасности ООН сегодня соберется, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа

Совет безопасности ООН сегодня соберется, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа, где не прекращают взаимные обстрелы.
Мировое сообщество всерьез обеспокоено самым серьезным за несколько лет обострением арабо-израильского конфликта и рекордными по масштабам ракетными обстрелами. В секторе Газа, контролируемом радикальным исламистским движением ХАМАС, более сотни погибших, в том числе дети, жертвы есть и со стороны Израиля. Поводом для массированного обмена ударами стало судебное решение о выселении нескольких арабских семей из квартала в Восточном Иерусалиме. Оно спровоцировало протесты и массовые демонстрации, в городах со смешанным населением начались беспорядки и стычки между живущими в Израиле арабами и еврейским населением. Арестованы сотни человек. За время конфликта ХАМАС выпустил по Израилю тысячи ракет, Израиль объявил о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа.

Власти Израиля и лидеры ХАМАС заявили о готовности продолжать атаку, пока не другая сторона не остановится


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