ЕС считает необоснованным решение России включить Чехию и США в список «недружественных стран».

В заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля содержится призыв к Москве пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. 14 мая правительство России опубликовало список стран, совершающих, как оно считает, «недружественные действия» в отношении России. В перечень вошли пока только две страны — Чехия и США.