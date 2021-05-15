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23:56, 15 мая 2021

ЕС считает необоснованным решение России включить Чехию и США в список «недружественных стран».

В заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля содержится призыв к Москве пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. 14 мая правительство России опубликовало список стран, совершающих, как оно считает, «недружественные действия» в отношении России. В перечень вошли пока только две страны — Чехия и США.


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