ЕС считает необоснованным решение России включить Чехию и США в список «недружественных стран».

В заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля содержится призыв к Москве пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. 14 мая правительство России опубликовало список стран, совершающих, как оно считает, «недружественные действия» в отношении России. В перечень вошли пока только две страны — Чехия и США.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…