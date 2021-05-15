Футболисты «Лестера» обыграли лондонский «Челси» в Финале Кубка Англии по футболу.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счетом 1:0. Кубок Англии существует с 1871 года и является старейшим футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит лондонскому «Арсеналу» — 14.