Пожар, охвативший пилораму и садовые дома в Екатеринбурге, локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. По данным ведомства, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама. К ликвидации пожара привлечены 24 единицы пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Из-за высокой температуры и сильным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах.
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