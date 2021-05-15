Пожар, охвативший пилораму и садовые дома в Екатеринбурге, локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. По данным ведомства, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама. К ликвидации пожара привлечены 24 единицы пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Из-за высокой температуры и сильным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах.